Tempo di Natale, le celebrazioni in Diocesi con il Vescovo

La diocesi piacentina ha reso noto il calendario delle celebrazioni natalizie con il vescovo mons. Adriano Cevolotto.

Domenica 28 si chiude il Giubileo della speranza nella basilica di Santa Maria di Campagna; il Vescovo benedirà l’opera-segno dell’Anno Santo

Mercoledì 24 dicembre, in Cattedrale a Piacenza alle ore 22.30 veglia di preghiera; alle 23 il Vescovo presiede la messa della notte di Natale.

Giovedì 25 dicembre, alle ore 9 celebra la messa nel carcere a Piacenza alla presenza di volontari e rappresentanti delle associazioni impegnati alle Novate. In Cattedrale alle ore 11 presiede la messa del giorno di Natale e impartisce la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria. Alle 17.30 nella Concattedrale a Bobbio mons. Cevolotto presiede i Secondi Vespri e la messa di Natale.

Venerdì 26 dicembre, messa alle ore 11 a Fabbiano (Borgonovo) per il patrono Santo Stefano. Alle ore 18.30 è in programma la celebrazione eucaristica in Cattedrale in memoria del beato Secondo Pollo (presiede il vescovo emerito mons. Gianni Ambrosio).

Domenica 28 dicembre, Festa della Santa Famiglia, alle 16 nella basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza, celebrazione di ringraziamento presieduta dal Vescovo a chiusura del Giubileo della speranza. L’Anno Santo a livello internazionale verrà chiuso da papa Leone XIV il 6 gennaio 2026.

Al termine della messa in Santa Maria di Campagna, avrà luogo la benedizione della nuova opera-segno del Giubileo nel vicino convento francescano.

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.30 in Cattedrale, il Vescovo presiede la celebrazione eucaristica con il canto del Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.

Giovedì 1° gennaio, Giornata mondiale della pace, alle 11 in Cattedrale il Vescovo presiede la messa nella solennità di Maria Madre di Dio. Al termine eleverà la supplica alla Beata Vergine Maria per invocare il dono della pace.

Alle 17.30 nella Concattedrale di Bobbio presiede i Secondi Vespri e l’eucaristia.

Martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle 11 in Cattedrale il Vescovo celebra la “Messa delle Genti”, animata in collaborazione con la Migrantes diocesana. Sono attese le comunità etniche presenti in diocesi.

Nella celebrazione sarà dato l’Annuncio della Pasqua in differenti espressioni linguistiche. Al termine, benedizione dei bambini.