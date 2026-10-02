Testamento biologico e Sportello DAT, un incontro per capire

Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere meglio le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comprendere come funzionano e ricevere informazioni sullo Sportello DAT dell'Azienda Usl di Piacenza. È questo l'obiettivo dell'appuntamento "Testamento biologico e Sportello DAT: orientarsi per decidere", organizzato dall'Azienda Usl di Piacenza e dal Comune di Carpaneto.

L'incontro si terrà giovedì 8 ottobre alle 18 nella Sala Bot di piazza XX Settembre 1, a Carpaneto. La serata sarà dedicata all'approfondimento del testamento biologico e delle Disposizioni anticipate di trattamento, uno strumento attraverso il quale ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Sarà inoltre presentato lo Sportello DAT dell'Azienda Usl di Piacenza, con l'obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili e concrete per orientarsi su un tema delicato e importante per l'autodeterminazione e il rispetto delle proprie scelte.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Arfani, sindaco di Carpaneto, e Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante, interverranno Valentina Vignola, psicologa psicoterapeuta delle Cure palliative e coordinatrice dello Sportello DAT dell'Azienda Usl di Piacenza, e Anna Maria Greco, medico legale dell'Azienda Usl di Piacenza.

Le professioniste approfondiranno gli aspetti legati alle Disposizioni anticipate di trattamento e al servizio offerto dallo Sportello DAT, offrendo ai partecipanti uno spazio di informazione e confronto.

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza.