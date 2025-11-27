Tombola, spettacoli, brindisi: iniziative natalizie del Centro per le Famiglie
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Annunciate le iniziative per il periodo natalizio organizzate dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l'associazione “Le Valigie”, sotto il titolo “Tanti modi per dire auguri”. Una serie di eventi pensati per tutta la famiglia che inizieranno giovedì 11 dicembre alle 17 all'Emporio Solidale, dove si terrà l'iniziativa “Giochiamo alla tombola” con Pappa & Pero. Il secondo appuntamento sarà al Teatro Trieste 34 domenica 14 dicembre alle 16.30 con “Casa dolce casa”, rappresentazione sempre a cura di Pappa & Pero. Gran finale poi venerdì 19 dicembre dalle 16.30 con “Il Centro per le Famiglie va in piazza”, appuntamento per tutti in piazza Duomo per scambiarsi un bel brindisi di auguri. Ma c'è di più, dal 1° al 20 di dicembre sarà anche attiva l'iniziativa del “Dono Sospeso”, organizzata dall'associazione “Le Valigie”: chi vorrà potrà portare agli eventi natalizi oppure direttamente all'Emporio Solidale un pacco regalo con qualcosa di dolce, di caldo, di utile in cucina o di divertente accompagnato da un biglietto di auguri pensato per un'altra famiglia. Per informazioni sugli eventi di Natale e come iscriversi per partecipare si può contattare lo Sportello Informafamiglie&bambini allo 0523/492380 oppure a [email protected].