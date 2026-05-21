Torna Bimbimbici, la pedalata cittadina dedicata a bambini, ragazzi e famiglie

«Vogliamo una città più a misura di bambino». È con questo messaggio che sabato pomeriggio Piacenza ospiterà una nuova edizione di Bimbimbici, la pedalata cittadina dedicata a bambini, ragazzi e famiglie promossa da Fiab Piacenza Amolabici. L’iniziativa invita a vivere la città in bicicletta attraverso un pomeriggio all’aria aperta all’insegna della mobilità sostenibile, del movimento e del divertimento.

Il ritrovo è fissato alle 14.30 in Piazza Sant’Antonino, da dove partirà la pedalata cittadina dopo la registrazione dei partecipanti: quota di partecipazione di 3 euro (ognuno avrà un pacco-merenda) e poi via lungo un percorso ad anello di 10 chilometri e ritorno, con sosta intermedia in un'area verde non trafficata nei pressi del canile di via Bubba per una divertente gimkana e merenda in compagnia. L’evento è sostenuto dalla Zona Soci di Coop Alleanza 3.0 con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e una città più sicura e vivibile per bambini e ragazzi. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare, come hanno annunciato gli assessori Serena Groppelli e Mario Dadati, i rappresentanti di Fiab Angelo Nani, Cristina Piacenza e Attilio Veneziani e Alessandra Bonomini del Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza.

«Quest'anno Bimbimbici compie 25 anni a livello nazionale, Piacenza partecipa dal 2003 - hanno spiegato gli organizzatori - in questa edizione si affianca alla mobilitazione europea "Streets for Kids", promossa da Clean Cities, che condivide gli stessi obiettivi. Le iniziative promuovono infatti la mobilità consapevole nei pressi delle scuole, incoraggiando la limitazione del traffico motorizzato e sostenendo la richiesta di strade scolastiche al fine di poter contare su aria più pulita, aree per il gioco e la socialità, oltre a percorsi casa-scuola più sicuri. Attraverso il coinvolgimento di genitori, insegnanti e amministratori locali, la campagna restituisce spazio pubblico ai più piccoli e contribuisce a ridurre inquinamento, rumore e rischio di incidenti. Per Fiab Piacenza Amolabici e per il Comitato di Piacenza per Unicef, Bimbimbici 2026 segna l'apertura di una nuova stagione di collaborazione che si concretizzerà sia in attività sportive che in occasioni di solidarietà, sposando le filosofie di entrambe le associazioni. Ma non è sufficiente: bisogna cambiare la cultura della mobilità partendo proprio dai bambini, solo così avremo una città più a passo d'uomo e maggiormente sostenibile».