Torna in campo contro gli "angeli" che lo salvarono

La prevenzione torna in campo con la terza edizione del torneo di padel “Uno smash per il cuore”, in programma per questo fine settimana a Pianeta Padel. Circa cento giocatori si sfideranno per decretare le coppie vincitrici, ma con uno scopo ben preciso, quello della solidarietà: tutto il ricavato infatti, proprio come negli anni passati, verrà devoluto a “Progetto Vita” per incrementare la rete di defibrillatori sul territorio piacentino.

Strumenti indispensabili per salvare una vita, lo sa bene Gianluca Groppi che lo scorso 16 aprile aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a padel ed era stato salvato dal tempestivo intervento con il defibrillatore: oggi, sabato 4 ottobre, era in campo proprio grazie a “Progetto Vita”. Insieme a lui il compagno di padel Stefano Bentivoglio: il primo match li ha visti di fronte a Matteo Guglielmi e Tiziano Martino, che furono proprio gli “angeli” che lo salvarono appena in tempo. Testimonial dell'evento organizzato da Mario Ognissanti è la content creator e appassionata di padel Nicole Vincenti.

Nella prima giornata sono scesi in campo i 50 partecipanti del tabellone maschile, domenica 5 ottobre sarà la volta delle 50 giocatrici del femminile, con la chiusura alle 17 per le premiazioni e la consegna del ricavato a “Progetto Vita”.