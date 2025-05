Torna la Festa dei vicini con i giochi di una volta. In palio buoni spesa

Torna organizzata da Acer Piacenza la Festa del vicinato per coloro che abitano nelle case di edilizia residenziale pubblica ma non solo. Quest’anno la Festa dei Vicini, così è stata battezzata, si terrà sabato 24 maggio, a partire dalle ore 16 al Campo giochi di via Pastore, a Piacenza. Per l’occasione, arriva da Modena l’associazione Nonnobanter57: Valter e i suoi colleghi faranno conoscere i giochi di una volta, quelli che si facevano per strada, in cortile, con gli amici. Si riscoprono così i valori di una volta, come la voglia di stare insieme, di partecipare, di giocare e divertirsi. A disposizione 20 tavoli da gioco a cui potranno partecipare non solo le famiglie di Acer, ma tutti i cittadini.

Sono giochi della durata massimo di cinque minuti e vedranno coinvolti adulti e bambini. Acer invita i cittadini ad iscriversi alla gara che si terrà a partire dalle 16 con 6 squadre di 6 giocatori ciascuna in una sfida su 6 tavoli da gioco: Forza4; Calcio5; Ping Pong; Norvegese; Gioco del 9; Memory. Il tutto per una durata massima di 90 minuti. Acer mette a disposizione i suoi dipendenti come giudici di gara. Predisposte già le visiere colorate per le singole squadre e le pettorine per ogni singolo giocatore.

Il pomeriggio sarà presentato da Radio Sound. Le squadre che partecipano saranno premiate, in base alla classifica, con buoni spesa da 50, 25 e 10 euro. Ai più piccoli (che riceveranno in omaggio il cappellino giallo di Raffa la giraffa), nei due stand di Acer Piacenza, la maestra Lucia Sperzagni leggerà le storie e farà colorare i personaggi del Quartiere “Il Grande Acero” dove vive la giraffa Raffa. Alle 18 sarà a tutti i partecipanti un buffet di pizze e focacce.

Per iscriversi occorre mandare un whatsapp al 3296069820 o una mail a [email protected] indicando nome, cognome ed età. Per ogni info il sito www.acerpiacenza.it.