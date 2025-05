Torna Pesalibro alla biblioteca Passerini Landi

Da giovedì 22 maggio, sino all’11 giugno, il cortile piccolo della Biblioteca Passerini Landi accoglierà l'edizione 2025 del Pesalibro: libero scambio di volumi usati, a parità di peso. Un appuntamento ormai storico con i lettori, che permette di dare una seconda vita ai libri nel rispetto dell'ambiente.

La modalità di partecipazione è semplice. Gli interessati possono portare in biblioteca i volumi che desiderano depositare, sino a 10 kg per volta, ricevendo l'attestazione scritta del peso. Sono oggetto di scambio libri e fumetti usati di ogni tipo, con l'eccezione di testi scolastici, dizionari, enciclopedie, volumi in cattive condizioni, riviste e quotidiani.

Il materiale lasciato in Biblioteca consentirà di portare a casa, anche nei giorni successivi, i volumi scelti tra quelli portati da altri cittadini, in quantità corrispondente al peso depositato. La ricevuta rilasciata non è nominale e vale per tutta la durata della manifestazione. Qualora il peso dei volumi selezionati sia inferiore a quello depositato, esso viene annotato sulla ricevuta, che il lettore potrà tenere con sé per altre scelte sino a raggiungere il totale.

Nell'ultimo giorno del Pesalibro - accessibile il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, nonché il sabato dalle 9 alle 12.30 - i libri giacenti potranno essere ritirati senza limite di peso da chiunque. Eventuali residui verranno destinati alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta o, in ultima istanza, al macero.