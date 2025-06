Torna Piacenza Ultrapadum: musica tra piazze, vigneti e castelli

Giovedì 12 giugno prende il via la terza edizione di PIacenza Ultrapadum. Il festival itinerante, nato oltre 30 anni fa in Oltrepò pavese e poi approdato anche in terra Piacentina unirà Agazzano, Sarmato, Alta Val Tidone, Rivergaro, Lugagnano, Gossolengo, Gazzola e Pontenure nel segno della musica. Quest'anno la direttrice artistica Angiolina Sensale e la direttrice di produzione Rebecca Brusamonti propongono, in collaborazione con le amministrazioni comunali e i privati che apriranno le porte delle varie location, 14 concerti.

Si parte il 12 giugno sulle note di Voci di Venere, quartetto jazz Misty ladies negli affascinanti spazi di BistrOr Sant’Uberto di Grintorto di Agazzano. per poi proseguire con tutte le altre tappe tra castelli, piazze, tenute immerse nelle colline e tra i vigneti. il filo conduttore sarà la musica con omaggi a Pavarotti, la Carmen di Bizet, musica d'improvvisazione, musica italiana, sonorità mariachi e tanto altro.