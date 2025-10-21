Torta alle pesche selvatiche, Ziano festeggia la "centenaria di Montecucco"

Per Rosa Bianchini il segreto di lunga vita è uno solo: «lavorare sempre». Per lei i vicini di casa, che insieme alla nipote Carla l’hanno festeggiata, hanno acceso il forno e seguendo la ricetta che Rosa Bianchini ancora custodisce e le hanno preparato una deliziosa torta con le pesche selvatiche. Al taglio della torta non hanno voluto mancare nemmeno gli Alpini di Ziano e il sindaco Manuel Ghilardelli con i compito di portare alla centenaria gli auguri di tutta la comunità, per cui nonna Rosa rappresenta un esempio. A tutti la centenaria di Montecucco continua a ripetere una frase: «Io sono in scadenza» dice ridendo. «Sono anni che lo ripete – dicono le persone che l’hanno festeggiata e che le vogliono bene – ma la verità è che conserva uno spirito e una salute invidiabili».