Torta per i 70 anni del Papa, e il pontefice risponde

“Buon compleanno, Santità”. Una torta per festeggiare i settant’anni di papa Leone XIV è arrivata direttamente da Sarmato e precisamente dall’Antica Forneria Sarmatese. In occasione del genetliaco del pontefice, festeggiato lo scorso 14 settembre, la famiglia Peveri, che gestisce il forno di via Centrale, ha inviato in Vaticano un pacco contenente prodotti tipici del paese. E che il regalo partito dalla Valtidone sia arrivato a buon fine non c’è dubbio: nei giorni scorsi, è arrivata la risposta, col ringraziamento della Santa Sede.

L’idea, venuta al sarmatese Filippo Braghieri, ha coinvolto lo storico esercizio commerciale del paese: nel pacco regalo, c’erano le classiche ciambelline, la “torta di San Rocco” e l’immancabile salame della Valtidone, simbolo del paese. Qualche giorno fa è arrivata la risposta dallo Stato della Città del Vaticano, e precisamente da parte del sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, l’arcivescovo Edgar Peña Parra. «Il Sommo Pontefice ha accolto con riconoscenza il messaggio augurale e ringrazia per il premuroso gesto e il cortese omaggio» si legge nella lettera affissa alla vetrina del negozio, con la quale impartisce loro la benedizione.