Tra Rossana e Oscar un grande amore e le uscite insieme al bar

Rossana e Oscar. Lei al tavolino di un bar e lui deliziato le sta sulla spalla (agganciato, ma non serve). Oscar è un pappagallo cenerino dalla coda rossa.

«Sono innamorata di Oscar, ce l’ho da un anno e mezzo ed è allevato a mano da me, c’è un rapporto meraviglioso, lui vive libero in casa, dorme in camera con me e mi fa da guardia alle spalle. E’ come avere un figlio, ha caratteristiche umane. Dice: ciao, mamma, Olivia (la pappagallina che ama), e bravo-bravissimo Oscar!»