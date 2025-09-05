Tra solfeggio e mixaggio, a fare il dj s'impara a scuola

Andare incontro ai giovani parlando il loro linguaggio musicale e rimanendo al passo con i tempi. Questo sarà l’obiettivo del nuovo corso da deejay della scuola di musica di Bobbio “Musicafacendo”, che verrà presentato all’open day dell’istituto di via Maiolo 1 domenica 7 settembre, alle 17. Un percorso didattico studiato nei minimi dettagli e tenuto dal professionista del settore Paolo Rossi, membro fondatore dell’iconico gruppo di dj Mighty Nineties, specializzato in musica anni Novanta e Duemila. È stato l’incontro con Rossi, che sta già tramandato la sua passione al figlio diciassettenne Corrado, a sua volta aspirante dj, a spingere il direttore della scuola Davide Ridella a concretizzare un’idea che aveva in mente da parecchio tempo.

«La musica è una forma d’arte, e come tutte le forme d’arte segue le tendenze - spiega Ridella -. Se io sono appassionato di musica barocca, perché devo sputare sulla musica degli anni Novanta, per esempio? Abbiamo pensato che fosse opportuno dare a tutti la possibilità di esprimersi musicalmente in base ai loro gusti».