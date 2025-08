Tradizioni e orgoglio contadino con la festa dell'aratura

Nell'azienda agricola Sacchi, a metà strada tra Castelsangiovanni e la Moretta, è stato celebrato l’orgoglio contadino. Decine di agricoltori si sono dati appuntamento per festeggiare il loro lavoro, lo spirito e le tradizioni di chi ogni giorno lavora la terra. Arrivata alla sua sesta edizione la festa dell’aratura ha avuto il suo clou in un momento conviviale, organizzato grazie al contributo di tutte le famiglie che al "pranzo della condivisione" hanno portato pietanze cucinate con i prodotti delle loro aziende. Prima però c’è stato il tempo di assistere all’aratura dei campi con i vecchi trattori messi a disposizione dagli appassionati del Gruppo Trattori Antichi Mestieri. Una mano l'hanno data anche i ragazzi dell'oratorio che hanno contribuito all'allestimento di quello che da sei anni rappresenta e vero e proprio evento per tutto il mondo agricolo locale e non solo.