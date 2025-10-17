Traffico e mobilità, dal centro alle periferia: la puntata di "Nel mirino"

Traffico e mobilità sono tra i problemi più discussi a Piacenza, toccano la quotidianità di tutti i cittadini che abitano nelle varie zone, dal centro storico alla Caorsana passando per la via Emilia fino alle ZTL. Ma quali sono le prospettive e i costi per una città che vuole muoversi meglio rispettando l'ambiente? Questa sera “Nel Mirino” cercherà di rispondere alla domanda affrontando tutte le criticità del traffico locale: il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi tornerà come ogni venerdì alle 21 con ospiti in studio il vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni, l'amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti, il consigliere comunale di ApP Luigi Rabuffi e il giornalista di Libertà Marcello Pollastri.

Si partirà dai dati del PUMS e su quante auto circolano a Piacenza, per poi addentrarsi nelle problematiche create dai flussi di mezzi durante le ore di punta, i “nodi” del traffico da sciogliere, la questione dei finti velox e gli investimenti per il futuro, tenendo conto anche del servizio pubblico e della mobilità sostenibile. Sentiremo anche le voci dei piacentini, che cosa non va secondo loro e che cosa si potrebbe fare per migliorare le cose. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it