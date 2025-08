Tre cani uccisi dal veleno in un bosco di Vernasca

Al telefono, Astrid De Rosa ha la voce di chi ha sentito il cuore spezzarsi tre volte in poche ore. La prima è stata lunedì mattina, un’ora dopo essere uscita dal bosco di Vernasca, a Farina, dove era stata tante volte e non pensava potesse mai accadere nulla di male; la seconda alle 16.30 del pomeriggio. E la terza, quando pensava di non avere più lacrime per piangere, ieri notte alle 3.30: sono gli orari in cui sono morti, avvelenati, i suoi tre cani, Rosh, Ronnie e Sole.

«Sole aveva tre anni e mezzo, gli altri due otto. Dormivano con noi, erano parte della famiglia», spiega De Rosa, che vive a Cremona ma a Vernasca aveva lavorato a scuola in passato, come insegnante, e aveva poi deciso di affittare una casa, per le vacanze. «Ora riconsegno le chiavi e me ne vado, non ne voglio più sapere di questo posto», continua nel dolore.