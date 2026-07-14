Tre parchi “occupati” dai bambini in festa del Centro famiglie

Sono state tantissime le famiglie che hanno voluto salutare l’inizio dell’estate “occupando” pacificamente e in modo creativo, ludico e conviviale il parco della Galleana, i Giardini del Sole e il parco di Montecucco. Le tre aree verdi cittadine sono state teatro, infatti, del percorso “SO-stare in città”, proposto dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione Le Valigie: un ciclo di appuntamenti da vivere insieme per bambini e adulti, all’insegna della scoperta e della condivisione tra angoli di gioco, laboratori, narrazioni e contatto con la natura, senza dimenticare pic-nic, aperitivi e cene con la colonna sonora di letture animate.

«Ormai è una tradizione consolidata e attesa - sottolinea l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi - quella di accompagnare il passaggio alla bella stagione con le iniziative itineranti all’aperto, che favoriscano, per i più piccoli e le loro famiglie».