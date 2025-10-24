«Troppi black out, disagi per la troupe di "4 Ristoranti"»

«Interruzioni dell’energia elettrica senza avviso o con comunicazioni tardive o errate». Così, a Bobbio, il gruppo di minoranza “Insieme Cambiamo Bobbio” denuncia i disagi che da qualche tempo sembrano registrarsi sul territorio della Valtrebbia da parte di Enel Distribuzione. E il black out, in questi giorni, sembra aver fatto anche una vittima illustre: la troupe della trasmissione televisiva “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese, impegnata fino al weekend nelle registrazioni all’agriturismo Il Torrione del Trebbia, avrebbe avuto problemi a causa della mancanza inattesa della corrente.