Mariangela Milani
|53 minuti fa
"Trucco" senza età, 12 giovanissimi alla gara di carte
A Nibbiano la passione per il trucco non ha età. Dodici giovanissimi hanno partecipato alla gara del particolarissimo gioco a carte, detto trucco, sfidandosi in piazza Martiri. Alla fine ad ad avere la meglio sono stati  Vinicio Velli e Maksym Prokopiuk che hanno battuto al fotofinish in finale Riccardo Braga e Leonardo Gazzola. Tra i partecipanti anche due giovanissime: Alice Tagliaferri e Martina Saracino. L'evento è stato organizzato da Curte Neblani che ogni anno, in agosto, organizzata in piazza a Nibbiano un partecipatissimo torneo di trucco sotto le stelle.

