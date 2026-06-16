Truffe a anziani, la polizia locale promuove azioni informative

«Campagne informative e formative rivolte agli anziani, anche con il supporto di uno psicologo, basate su esperienze pregresse e orientate alla gestione di situazioni di potenziale rischio truffa», ma anche «ore aggiuntive del personale di polizia locale». Li prevede il progetto concordato tra Comune e Prefettura e candidato a 17mila euro da un fondo ministeriale «volto alla realizzazione di iniziative e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti della popolazione anziana (per l’anno 2025), individuata quale fascia di utenti maggiormente esposta ad azioni criminali e predatorie». Per perfezionare la candidatura serve la sottoscrizione tra le parti di un atto aggiuntivo che è stato approvato dalla giunta.