Truffe agli anziani, sensibilizzazione al quartiere 4

Sono raggiri fastidiosi perché colpiscono una parte fragile della nostra popolazione e si approfittano di chi magari è solo o sta passando un momento di difficoltà. Un brutto fenomeno in continuo aumento, tanto che i Carabinieri di Piacenza nei periodi più “caldi” ricevono anche due o tre segnalazioni al giorno.

Stiamo parlando delle truffe agli anziani, un problema che sta assumendo contorni sempre più vari anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale e che richiede speciali anticorpi per difendersi. Sono quelli dell'informazione e proprio per questo motivo il circolo ricreativo del Quartiere 4 di Piacenza ha deciso di organizzare una giornata di sensibilizzazione per i propri soci, adeguatamente informati sul tema dai Carabinieri: ospiti dell'evento, introdotto dalla sindaca Katia Tarasconi e dal presidente di Acer Marco Bergonzi, sono stati il tenente colonnello Michele Laghi, comandante del reparto operativo, e il maresciallo Antonella Marzano.

«Per noi è un'occasione per avvicinare l'Arma a persone che ne hanno bisogno – ha evidenziato Laghi – il nostro obiettivo è quello di generare una sana diffidenza, che può aiutare a evitare le truffe e a non rimanere vittima di soggetti senza scrupoli». Marzano è addetta alla stazione principale dei Carabinieri «dove ci occupiamo proprio delle denunce di persone che purtroppo restano vittime di questo fenomeno in continua espansione. Si va a periodi, ma in quelli peggiori ne riceviamo quotidianamente due o tre e il primo consiglio è quello di non isolarsi, bisogna consultare famigliari prima di prendere qualsiasi decisione. E non ci sono solo quelle per telefono, c'è infatti chi si presenta a casa spacciandosi per operai oppure proprio per Carabinieri con abiti che sembrano le nostre uniformi».