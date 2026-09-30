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Tumore al seno e prevenzione i cioccolatini che fanno bene

Ottobre “rosa”, l’iniziativa di Armonia in tandem con Bardini, Bulla e Confesercenti. Banchetti nelle piazze della provincia

Gabriele Faravelli
|1 ora fa
La presentazione delle iniziative: si parte sabato con la camminata a Sariano
La presentazione delle iniziative: si parte sabato con la camminata a Sariano
1 MIN DI LETTURA
Ottobre è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno e la grande rete della solidarietà piacentina si tingerà ancora una volta di rosa a favore di Armonia, associazione che da oltre trent’anni collabora con le strutture ospedaliere e favorisce raccolte benefiche e iniziative di sensibilizzazione e che anche quest'anno avrà un supporto dal sapore piuttosto dolce. Si intitola appunto “Dolce come la prevenzione” l'iniziativa dell'associazione piacentina in collaborazione con Bardini Cioccolateria che metterà a disposizione i propri cioccolatini per beneficenza.
I cioccolatini, confezionati per l'occasione in un'elegante e simbolico sacchettino rosa, potranno essere acquistati per tutto il mese di ottobre da Bulla Store e in tutti i banchetti allestiti nei negozi che vorranno aderire, con il ricavato che verrà devoluto ad Armonia. I banchetti saranno questo sabato a Sariano con la “Camminata in rosa” dedicata a Ilaria Zanetti, domenica alla Fiera dell'Aglio di Monticelli, il 12 ottobre a Carpaneto, il 19 a Pontenure e il 25 a Caorso, Podenzano e Calendasco.
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