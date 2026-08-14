Tutti a tavola per la scuola del Pakistan, ospite un “chirurgo di pace”

La storia di un medico e della sua vita dedicata agli aiuti umanitari, una cena benefica per supportare una scuola in Pakistan: doppio appuntamento il 28 agosto a Mareto, nel Comune di Farini, con la conferenza del dottor Flavio Del Ponte, medico e chirurgo svizzero - il quale presenterà, alle 18.30 nella chiesa di San Martino, il suo libro “Dissonanze - storie di un chirurgo di pace” (Dadò editore, 2022) - e con la cena benefica al ristorante dei Cacciatori durante la quale verrà presentato il progetto “Mazenod Center for Catholic Education”, a supporto della scuola superiore femminile gestita dagli Oblati di Maria Immacolata nella città di Rahim Yar Khan, in Pakistan.

La giornata è stata presentata ieri mattina al negozio Bulla Sport di via Colombo, insieme al titolare Valter Bulla, tra i promotori dell’iniziativa insieme ad Alessandro Sartori dell’albergo ristorante dei Cacciatori, padre Mario Toffari, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale dei migranti, il presidente di Croce Rossa Italiana - sezione di Piacenza Giuseppe Colla, e lo psichiatra Giovanni Smerieri.