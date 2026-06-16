«Tutti al fiume ma in sicurezza: ecco come fare»

L’invito di Aipo è quello di frequentare i fiumi in sicurezza. «Correnti, temperature fredde anche d’estate, fondoni improvvisi, mulinelli, fondo viscido o sassoso, prese d’acqua laterali con relativi vortici e altri pericoli che non devono e non possono assolutamente essere sottovalutati - spiega l’agenzia in un comunicato stampa -. Anche i canali artificiali sono estremamente pericolosi. Ogni anno purtroppo ci sono vittime per annegamento, soprattutto di giovane età, e dunque è necessario un impegno condiviso per sensibilizzare tutti, a partire dai ragazzi, sui pericoli, anche mortali, di bagni e tuffi nei corsi d’acqua, anche quando apparentemente non sembrano presentare rischi. In particolare, è necessario informare i ragazzi di famiglie non originarie dell’Italia, che conoscono meno le caratteristiche del Po e dei nostri fiumi».