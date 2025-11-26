Ubriaco e senza patente, sul motorino senza assicurazione né revisione: denunciato

Un 40enne è stato denunciato dalla polizia locale di Piacenza per guida di un motorino in stato di ebbrezza e multato pe 1.380 euro. Non solo. Gli è stata revocata la patente e il veicolo è sottoposto a sequestro.

Nei giorni scorsi, durante un servizio di presidio del territorio alla Besurica, intorno alle 7.45 del mattino, una pattuglia ha effettuato un controllo su un ciclomotore risultato senza assicurazione e con la revisione omessa per ben otto volte.

Il conducente, un quarantenne piacentino, dopo un vano tentativo di eludere gli accertamenti è stato fermato grazie anche all’intervento di un’ulteriore pattuglia. Dalle verifiche è emerso che era anche sprovvisto di patente di guida, perché gli era stata sospesa.

Sottoposto ad accertamento con l'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1.00 g/l.

E' stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di 1.380 euro, con revoca della patente di guida e veicolo sottoposto a sequestro.