«Un simbolo verso l’identità della comunità»: nasce un murales alla Besurica

C’è un nuovo murales alla Besurica. Lo ha realizzato l’artista Fabio Guarino, in arte Guari Art, sulla casetta del latte nei pressi dell’edicola, in quella che molti considerano la piazza del quartiere. L’opera, dedicata all’associazione di volontariato Round Table, è stata inaugurata ieri sera, lunedì 17 giugno, durante la seconda serata della Besu Street Fest. Il murales – nato come performance dal vivo davanti ai cittadini – resterà a colorare e abbellire uno degli angoli più frequentati della Besurica.

«Un intervento simbolico, che punta alla cura, all’identità e alla comunità, in linea con lo spirito del festival, promosso per il secondo anno consecutivo dall’associazione Besuricando Aps» si legge nel comunicato della associazione.

Se la seconda serata è stata un successo, complice anche il bel tempo a incorniciare dj Catti e il concerto dei Dejavu, più sfortunata è stata l’apertura di domenica, quando il maltempo ha costretto a rivedere parte della programmazione. Nonostante tutto, l’entusiasmo degli organizzatori resta alto. «Siamo molto soddisfatti. Il quartiere ha risposto, ha partecipato, e anche questa edizione ha dimostrato che qui c’è voglia di vivere gli spazi comuni», dicono i promotori. Musica, dj set, spettacoli, arte urbana e street food hanno trasformato per due giorni il piazzale di via Perfetti in un luogo vissuto da famiglie, bambini, giovani e residenti di ogni età. E proprio questo è uno degli obiettivi principali dell’iniziativa: accendere i riflettori sulla necessità di una vera piazza per la Besurica, capace di accogliere, connettere e rappresentare il quartiere.

L’evento si è svolto con il sostegno del Comune di Piacenza, all’interno del bando Piacenza 2030.