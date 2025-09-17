Un viaggio di 15mila chilometri per riavere la piastrina del papà

Un incontro commovente quello che si è svolto nella sala consiliare del municipio di Alseno durante la consegna di una piastrina appartenuta al soldato Renzo Piroli di Castelnuovo Fogliani, alla figlia Rita Woolley che ha percorso quasi 15mila chilometri dall’Australia, accompagnata dalla figlia Giulia e dalla nipotina Grace.

Ad accogliere la famiglia del soldato, il sindaco Davide Zucchi, Arrigo Francani, Luigi Buratti e Stefano Terret del Gruppo ricercatori aerei caduti Piacenza, Achille Franchi dei Combattenti e reduci Alseno, mentre era assente a causa di impegni Marcello Antonioli di Ferrara, possessore della piastrina che è stata ritrovata nei campi ferraresi. Tra i presenti, anche un gruppo di parenti del soldato che tuttora vivono in zona in quanto Renzo aveva un fratello e sei sorelle.