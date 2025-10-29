Una targa per Gianni Pettenati: in via Roma l'eco del sogno anni '60

Al numero 222 di via Roma, dove il 29 ottobre del 1945 era nato, Piacenza celebra il cantautore Gianni Pettenati con una targa in suo onore, svelata nella mattina di mercoledì 29 ottobre - giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni - alla presenza dei figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo, con il nipotino Tommaso. Per l’occasione la Piacenza Jazz Band ha suonato due dei brani più famosi del cantautore scomparso lo scorso 23 febbraio, "Bandiera Gialla" e "La Tramontana".

Insieme alla sindaca Katia Tarasconi, anche la cantautrice Marina Fiordaliso protagonista in mattinata di un incontro dedicato a Pettenati e al sogno degli anni '60, in conversazione con Mauro Molinaroli al Teatro dei Filodrammatici. Durante la cerimonia in via Roma c’è stato anche l’omaggio del Piacenza Calcio, squadra di cui Pettenati era tifoso, con la presenza del direttore tecnico Totò De Vitis che ha portato una maglietta del club.