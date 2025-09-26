Unicoop, un salotto dal cuore giocoso lega le generazioni

Legno chiaro nell’arredo, muschio stabilizzato sulla parete intorno alle storiche targhe di Unicoop (una ricorda la venuta del ministro degli Interni Oscar Luigi Scalfaro), e poi una piccola cucina giocattolo che aspetta di essere usata, con pentoline grandi come pizzette, e piccoli draghi qua e là, sedie di diverse altezze, divisori di legno chiaro e naturale creano spazi più raccolti. Ecco il rinnovato salone intergenreazionale dove anziani e bambini si incontrano e scambiano le loro esperienze e insieme si intrattengono. Siamo al centro Abi sul Pubblico Passeggio, il restyling della sala è stato realizzato dall’architetto Mao Fusina e si appoggia al contributo di Crédit Agricole Italia, ritenuto partner indispensabile, più una raccolta di fondi cittadina. Nella chiesa legata al centro, si è svolta la presentazione di questo spazio innovativo sullo sfondo di un’installazione di Fusina. Marialuisa Contardi, presidente Unicoop, ricorda i grandi festeggiamenti nel 2024 per i 15 anni di Abi «e fantasticavamo di regalarci qualcosa di nuovo». Detto fatto.

