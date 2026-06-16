Unione di intenti con Airc al Castello di Rivalta, raccolti 11mila euro

I fondi interamente devoluti alla ricerca oncologica, la musica dell’orchestra di Gianmarco Bagutti, il fascino storico del borgo e del Castello di Rivalta. È molto positivo il bilancio della cena organizzata giovedì scorso dal Comitato Emilia-Romagna della fondazione Airc, con una raccolta finale di 11mila euro. Una nutrita e sentita partecipazione ha animato la serata, con i tavoli allestiti a bordo della piscina del castello come era già accaduto in un’analoga occasione nel 2024. A fare gli onori di casa, i proprietari Orazio Zanardi Landi e Rita Zanardi Landi, che hanno accolto i presenti, un centinaio di commensali provenienti dalla nostra provincia, ma anche dalle vicine zone di Parma, Cremona e Milano, e i vertici di Airc, in primis il presidente regionale Andrea Segrè e il vicepresidente Guido Magnisi.

«Siamo molto soddisfatti - commenta Milena Rustioni, consigliera del Comitato Emilia-Romagna di Airc - L’evento si è svolto in un clima mite, allietato dal catering di Troni’s Events e dalla presenza di quattro sommelier della Fisar. Anche grazie alle erogazioni liberali che avevamo ricevuto nelle settimane precedenti, l’intero incasso della serata verrà destinato al finanziamento della ricerca sul cancro. Nei prossimi giorni tireremo le somme, ma il bilancio è estremamente positivo».

Sulle note dell’orchestra di Gianmarco Bagutti, che ha eseguito un repertorio di musica moderna, i commensali hanno vissuto qualche ora di svago, onorando al tempo stesso il nobile scopo della serata. Che è stata anche un’occasione per fare il punto sui prossimi obiettivi di Airc. «Durante la cena è stato rimarcato più volte il valore della nostra fondazione e degli eventi organizzati per promuovere concretamente la ricerca nella lotta contro il cancro», conclude Rustioni.