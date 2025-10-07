“Uno Smash per il Cuore”, duemila euro per Progetto vita

«Oltre 100 iscritti, più di 100 partite giocate e 2mila euro per Progetto Vita. Tutti hanno vinto». È con queste parole che Grillo Ernesto, vicepresidente di Progetto Vita, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti della terza edizione del torneo “Uno Smash per il Cuore”, in particolare Mario Ognissanti, infaticabile organizzatore che è riuscito a riunire oltre 60 giocatori e 50 giocatrici. Nelle due giornate ospitate da Pianeta Padel, i presenti hanno avuto la possibilità di vedere la facilità d’uso di un defibrillatore nello stand di Progetto Vita, e conoscere Gianluca Groppi, “il miracolato” come lui si definisce, resuscitato da un arresto cardiaco avvenuto dopo una partita di padel grazie al pronto intervento con l’utilizzo del defibrillatore di altri due giocatori presenti nella struttura, Matteo Guglielmi e Tiziano Martino. Ospiti Sara Soresi del consiglio Comunale di Piacenza, Sandro Camisa, sostenitore e sponsor del torneo, e Natale Vincenti, content creator che ha documentato i due giorni con filmati, interviste e immagini nel suo blog seguito da oltre 400mila appassionati di padel.