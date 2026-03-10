Vandali alla Misericordia, Rebecchi: «Gesto incomprensibile»

«Esprimiamo piena solidarietà ai volontari della Misericordia di Piacenza per quanto accaduto ai loro mezzi. Trovare tre veicoli di servizio con le gomme squarciate non è soltanto un atto vandalico: è un gesto che colpisce direttamente un servizio rivolto alla comunità». Così Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Piacenza, commenta il danneggiamento avvenuto alla Besurica ai danni dei mezzi dell’associazione Misericordia.

«I veicoli delle realtà di volontariato non sono semplici mezzi parcheggiati in strada, ma strumenti che ogni giorno permettono di accompagnare persone fragili alle cure, rispondere alle emergenze e garantire trasporti sanitari e assistenza a chi ne ha bisogno. Colpirli significa ostacolare un’attività che esiste esclusivamente per il bene della collettività». Rebecchi invita poi a una riflessione più ampia: «Episodi come questo fanno pensare al clima che stiamo vivendo. Sempre più spesso chi svolge un servizio pubblico – sanitari, soccorritori, volontari – diventa bersaglio di gesti incomprensibili, forse dettati da rabbia, frustrazione o semplice irresponsabilità».