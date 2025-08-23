Venti alloggi Erp verranno recuperati con 479mila euro

E’ di 479mil euro circa il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna grazie al quale venti alloggi Erp saranno riqualificati dal Comune di Piacenza attraverso il Programma straordinario recupero e assegnazione di alloggi Erp. I lavori in programma serviranno al recupero di unità immobiliari sfitte che sono presenti in vari siti nel Comune di Piacenza, inseriti in fabbricati di proprietà comunale o mista. L’intervento di riqualificazione sarà realizzato da Acer Piacenza, che è il gestore dell’edilizia residenziale pubblica, e durerà 210 giorni (7 mesi) cominciando dalla consegna dei lavori.

Nel documento progettuale è inserito il recupero di quattro alloggi in via Marinai d’Italia, tre in via Radini Tedeschi, quattro in via Passo dei Guselli, uno in via Giulio Pastore (quartiere Farnesiana), uno in via Roberto De Longe (Besurica), due in via Città di Picerno (Borgotrebbia), due in via Rodolfo Boselli, due in via San Sepolcro e uno in via Vincenzo Capra. Il progetto parla esclusivamente di opere di tipo edile e impiantistico, da eseguire all’interno delle unità immobiliari oltre alle rispettive pertinenze quali cantine, soffitte, balconi.

L’obiettivo è di riportarli nelle condizioni originali e garantire caratteristiche ottimali sia igienico-sanitario che in termini di sicurezza. Le opere riguarderanno principalmente demolizioni parziali o complete di pavimenti, sottofondi, parziale demolizione o rifacimento di murature interne per ridimensionamento locali, nuovi pavimenti e rivestimenti, pareti e soffitti (intonaci, tinte, vernici, cartongessi), adeguamento impianti elettrici, rifacimento impianti idrico-sanitari, ammodernamento impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, opere di falegnameria o da fabbri per il rinnovo di serramenti interni o esterni.