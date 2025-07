Vernasca si trasforma per due giorni: arrivano i Bascherdeis

C’è un momento dell’anno in cui Vernasca si trasforma. È arrivato, quel momento: sabato 26 e domenica 27, domani e domenica. Piazza Vittoria, l’Antica Pieve, strade e vicoli del paese diventano un palcoscenico a cielo aperto: sono i Bascherdeis, festival internazionale degli artisti di strada (tra i più importanti a livello europeo), che ormai da vent’anni raccolgono partecipanti da tutto il mondo. L’energia è alle stelle: «Se gli stress di tutti i giorni, in questo periodo è complice il caldo, ci rendono la vita più faticosa perché non ritrovare un po’ di leggerezza e tornare a sognare?», l’invito della direttrice artistica Enrica Menta.

In cartellone artisti locali e internazionali, pronti a divertire il pubblico per tutto il fine settimana. Ci saranno i Cacao Mental (dal Perù, data unica domenica 27), Compagnia Autoportante (dall’Argentina), Chilowatt Electric Company, Mr. Dyvinetz-Francisco Royaz, The Gipsy Marionettist (Rom), El Rompe Records (Messico), Eusebio Martinelli, Superbasketman (Argentina), Thomas Goodman, Hoopnotika, Strade Aperte Napoli, Pedarbel, Andrea Cellolo (Venezuela). È un’attesa novità il talk con Rašid Nikolić, in arte The Gipsy Marionettist, domenica pomeriggio alle 15.30 al centro visita della Via Francigena (Antica Pieve). Si parlerà dell’evoluzione del mondo Rom, tra realtà culturale e stereotipi, con un affondo sull’arte di strada che è finalmente «riconosciuta e identità forte, movimento sociale, scrittura morale senza un setaccio economico», anticipa Nikolić.

Il Festival, organizzato da Appennino Cultura e dal Comune di Vernasca con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e in partnership con Arci Piacenza, prende vita grazie al sostegno delle associazioni locali. Esibizioni, stand gastronomici e bancarelle dalle 17 alle 24 (sabato il “dopo Bascher” continua sull’Antica Pieve fino alle 2). Nella notte a cavallo dei due giorni, si aggiunge al programma un appuntamento speciale: il “Concerto all’Alba” in compagnia del violoncello di Andrea Cellolo, venezuelana originaria del Maracaibo. Il ritrovo è alle 5.40 al cimitero di Vernasca (parcheggio comodo a Monte Davide), una passeggiata di 5 minuti per raggiungere la costa della collina e poi l’attesa del sole che nasce (prenotazioni tramite apposito modulo reperibile sulle pagine social ufficiali).