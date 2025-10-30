Via Morigi a senso unico, che piace ma divide: «Più sicurezza»

C’è chi teme un disservizio in termini di trasporto pubblico e accessibilità al quartiere, e chi invece appoggia l’idea perché diminuirebbe il traffico e aumenterebbe gli spazi di sosta. Si accende il dibattito su via Morigi. La giunta Tarasconi propone di trasformarla in senso unico, in direzione di via Cella, con l’eliminazione di uno dei marciapiedi e il mantenimento dei filari di alberi. L’obiettivo è riorganizzare la circolazione e aumentare la sicurezza, come spiegato dal vicesindaco Matteo Bongiorni durante “Nel mirino” su Telelibertà.

Da un lato, diversi commercianti mostrano un’apertura. Aniello Vuolo, titolare di una pizzeria, appoggia la proposta: «Ben venga, servirà a ridurre gli incidenti». D’accordo Ettore Losi, macellaio: «Per noi sarebbe vantaggioso, ci sarebbe più spazio per la sosta dei clienti in auto». Francesca Bruschi, fiorista, aggiunge: «Si ridurrebbe il traffico, quindi l'idea è positiva, però bisognerebbe poi pensare a soluzioni concrete per i parcheggi, perché non sappiamo più dove mettere le auto e prendiamo multe ovunque». Cinzia Ferraroni, titolare di un’erboristeria, è più neutrale: «Non cambierà tanto, via Morigi già di per sé non funziona benissimo, quindi non può peggiorare la situazione: la gente deve comunque cercare parcheggio nelle zone limitrofe, quindi è già caos».

Federico Giarrusso Ettore Losi Aniello Vuolo Francesca Bruschi Cinzia Ferraroni

Dall’altro, però, c'è la voce dei residenti, rappresentata dal gruppo di vicinato della zona Belvedere: «Abbiamo indetto un sondaggio interno per raccogliere le opinioni dei cittadini in merito all'istituzione del senso unico in via Morigi - spiega il coordinatore Federico Giarrusso -. Sebbene la discussione abbia rivelato una divisione nelle opinioni, buona parte dei membri del gruppo si è espressa negativamente, bocciando la proposta». I favorevoli alla misura motivano la scelta con il desiderio di rendere la via più vivibile, auspicando una riduzione del traffico e del conseguente inquinamento. Ma la «posizione prevalente» è quella dei contrari, preoccupati per il «ruolo strategico della strada» nel tessuto urbano piacentino. «Via Morigi è una via di comunicazione importante per tutta la città - aggiunge Giarrusso - e desta forte preoccupazione l'impatto sul trasporto pubblico, visto che l'arteria è attraversata da quattro linee urbane principali. Inoltre, un eventuale senso unico potrebbe penalizzare le tante attività che animano la strada».