Vicobarone, nuova sede per "La casa dei libri"

La Casa dei libri di Vicobarone ha trovato una nuova sede. Dopo il crollo del tetto del salone parrocchiale, che un anno fa aveva distrutto migliaia di volumi, ora la Casa dei libri è rinata nell'ex tabaccheria di piazza San Rocco. I locali, rinnovati grazie anche all'aiuto di tanti benefattori e associazioni amiche, ospitano migliaia di volumi.

«Quasi tutti - dicono le volontarie Auser che gestiscono il punto libri - sono il frutto di donazioni che ci hanno permesso di ricostituire il patrimonio di libri che era andato perso». La Casa dei libri apre tutti i mercoledì pomeriggio. Chi va lo fa per donare volumi o prenderne qualcuno in cambio di offerte che servono a sostenere l’Auser. Chi visita la Casa dei libri di Vicobarone può anche ammirare decine di scatti fotografici che documentano volti e scorci della Vicobarone di un tempo. A metterli a disposizione è stata un’altra associazione: Pé ‘d fer.