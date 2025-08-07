Vicobarone, torna il Palio dei quattro cantoni

A Vicobarone i quattro cantoni tornano a sfidarsi. Alle 15,30 di sabato 9 agosto prende ufficialmente il via il Palio dei quattro cantoni. Una sfida lunga un'intera settimana, fino a sabato 16 agosto, durante la quale i rappresentanti di Cantone Sopra (Galli), Casa Mazzi (Galline), San Rocco (Cani) e Cantone Sotto (Conigli), si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito paiolo di rame. Si parte sabato con la parata iniziale e il brindisi di apertura. A seguire verranno disputate le prime partite di calcio per poi proseguire nelle serate successive con sfide di pallavolo, carte, cruciverbone allestiti tra piazza, campo giochi, campo sportivo. Sabato 16 agosto, giorno di San Rocco, in paese ci sarà il mercatino made in Vico. Nel pomeriggio, dalle 15 in piazza, i quattro cantoni si sfideranno nella spettacolare guerra dell’acqua. Le premiazioni saranno la stessa sera