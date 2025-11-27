Videomapping, trampolieri e farfalle luminose, si accende il Natale castellano

Sabato 29 novembre alle 17.30 a Castelsangiovanni si accendono le luminarie di Natale. Dalle 16 lungo le vie del cento ci saranno trampolieri e farfalle luminose. Alle 18 via invece allo spettacolare videomapping proiettato sulle pareti del palazzo comunale. Nel frattempo la Pro loco inaugurerà il presepe sotto i portici e servirà la merenda. Lo spettacolare videomapping verrà ripetuto anche sabato 20 dicembre quando, tra le altre cose, verrà inaugurata la nuova sede del palazzo unico degli uffici comunali, in piazza XX Settembre, con gli auguri dell’amministrazione comunale a tutta la città. Questi sono solo due della miriade di eventi che a partire da sabato 29 novembre scandiranno tutto il periodo pre natalizio con concerti, laboratori per bambini, spettacoli teatrali, ritrovi conviviali e spazio per tutti, soprattutto alle famiglie.