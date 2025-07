Vintage mania, anche da noi caccia al retrò per tutti i gusti

Dimenticatevi, almeno in parte, espressioni poco carine quali “mercatino delle pulci”. Oggi, il mondo dell’usato sta vivendo un periodo di rinnovato splendore. Il “second hand” (in inglese “seconda mano”), a cui si affianca l’ambito vintage, è sempre più di tendenza, piace ai giovani della generazione Z (ventenni) e Millenials (trenta e quarantenni), va d’accordo con l’etica sostenibile e con la volontà di buttare un occhio al portafoglio senza rinunciare al marchio firmato.

Anche i numeri ci raccontano di un settore in crescita a livello nazionale: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio Second hand economy di Bva Doxa per Subito, il mercato dell’usato avrebbe raggiunto in Italia i 27 miliardi di euro nel 2024 e sarebbe tuttora in fase di decollo.

