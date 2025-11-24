Violenta lite in via Taverna, intervengono tre pattuglie di polizia
Acceso diverbio tra due giovani stranieri in un condominio
Redazione Online
|1 ora fa
Una violenta lite tra giovani stranieri si è scatenata nella mattinata di lunedì 24 novembre in un condominio di via Taverna a Piacenza. Urla e forti rumori hanno preoccupato i residenti, e sul posto sono intervenute tre pattuglie di polizia e una ambulanza.
Uno dei contendenti sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti.
