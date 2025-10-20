Violento e agitato costringe i genitori a fuggire di casa, intervento dei carabinieri

I carabinieri non sono solo chiamati a garantire l’ordine pubblico ma anche a intervenire in situazioni che richiedono un grande impegno psicologico ed empatia verso le persone vulnerabili. Ben tre le emergenze che hanno richiesto l’intervento dei militari nel Piacentino nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre. Tra i vari interventi, a Piacenza un giovane in stato di agitazione e violento ha costretto i genitori a fuggire dalla propria casa per timore per la propria incolumità. I carabinieri, giunti sul posto, hanno prima calmato il ragazzo per poi portarlo in caserma per gli adempimenti del caso. Successivamente, grazie alla collaborazione con i sanitari del 118, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso per una valutazione. "Ogni operazione – scrive l’Arma in una nota - evidenzia come la formazione e la preparazione dei militari siano essenziali per affrontare con competenza e umanità le crisi personali che colpiscono spesso i giovani”.