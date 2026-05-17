In 500 alla StraWoman piacentina, al via ricordato il sacrificio di Milena

Femminicidi, violenze in generale, discriminazioni e perfino battute sessiste dalle più alte cariche dello Stato. Ancora una volta le donne alzano la voce e dicono “basta!” a tutto questo con una semplice camminata, indossando con orgoglio una maglietta rosa e sfilando lungo le vie del centro storico. Anche quest'anno il popolo di StraWoman ha vinto, Piacenza non ha deluso le attese e il lungo “fiume rosa” ha ribadito con forza il suo “sì” al benessere e “no” ai comportamenti violenti. Quarta edizione piacentina da ricordare per la manifestazione itinerante dedicata alle donne che ha dato vita al più grande raduno femminile d'Italia. Oltre 500 i partecipanti con un antipasto di riscaldamento in musica. L'Amministrazione ha ricordato al gruppo rosa il grave fatto di cronaca accaduto in questi giorni a Piacenza con l'uccisione di Milena Vitanova, ma non solo: donne, ma anche uomini hanno trasmesso il messaggio partendo e tornando a Borgo Faxhall per portarsi a casa la medaglia ricordo della manifestazione. Insieme a tutti loro WeWorld, associazione che si occupa di fornire sostegno a donne in difficoltà o vittime di violenza e che ha ricevuto un contributo con le iscrizioni effettuate