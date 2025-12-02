Virgo Fidelis, carabinieri in congedo al santuario di Strà

L’associazione nazionale carabinieri in congedo ha riunito nel santuario di Strà tutti i suoi soci, simpatizzanti, autorità militari in occasione della patrona dell’Arma, la Virgo Fidelis. Quest’anno la ricorrenza è stata utile anche per celebrare i 23 anni della costituzione della sezione dell’associazione che riunisce tutti i riunisce carabinieri e carabinieri in congedo della Valtidone. Associazione, intitolata al brigadiere medaglia d’oro al valor militare Alberto Araldi, vice comandante Paolo della divisione Giustizia e Libertà, che poco meno di un anno fa ha inaugurato una nuova sede, nei locali della rocca di Borgonovo. Durante il pomeriggio sono stati consegnati attestati di fedeltà ai soci di pià lungo corso ed è stato fatto il punto circa le attività sostenute dall'associazione guidata da Santolo Alfano. "Quest’anno – dice il presidente Alfano - abbiamo dato contributi all’associazione Ex Allievi don Orione, all’hospice di Borgonovo e all’organizzazione che sostiene bambini in Madagascar per un’adozione a distanza».