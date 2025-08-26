Vittorino, è boom di iscrizioni: stop per salvaguardare la qualità

Per iscriversi alla società canottieri “Vittorino da Feltre” occorre mettersi in lista d’attesa. Da qualche mese infatti le iscrizioni sono chiuse: è la prima volta nella storia della società lunga 142 anni. Una prima volta che si è resa però necessaria: lo sottolinea anche il presidente Gianluigi Tedesco, in carica dal 2021: «Abbiamo raggiunto i 2.100 soci - spiega - è un risultato straordinario che tuttavia ci ha imposto delle scelte: abbiamo dato un freno alle iscrizioni perché il nostro obiettivo è quello di mantenere la qualità dei servizi agli associati».

Dalla scorsa primavera così chi voglia iscriversi alla “Vittorino” entra in lista d’attesa: «Ad oggi ci sono circa 130 persone in lista - fa presente Tedesco - potranno accedere quando ci saranno dimissioni o uscite di soci». C’è un punto che il presidente tiene molto a rimarcare: «La società ha sempre avuto un dna popolare e noi vogliamo mantenerlo - sottolinea - la chiusura delle iscrizioni non è certo una strada per diventare esclusivi, ma l’unica scelta possibile per garantire la qualità di quanto offerto finora».