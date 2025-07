"Vivere nel verde riduce ansia e depressione": gli esiti di uno studio

Vivere vicino a un’area verde può farci sentire bene, mentre nei pressi di un’area inquinata può procurarci ansia o depressione. Questa affermazione – che può essere considerata il frutto di comune buon senso – è stata tuttavia provata scientificamente da una recente ricerca condotta in collaborazione tra il Centro Ospedaliero Universitario Vodese (Chuv) e la Scuola Politecnica Federale di Losanna (Epfl), in Svizzera. Lo studio, supervisionato dal professor Bogdan Draganski e dal dottor Stéphane Joost, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Environmental Research. Del team internazionale di ricercatori ha fatto parte anche il piacentino Elia Vajana che ha contribuito all’analisi dei dati. Basata su risonanze magnetiche e test psicologici consolidati, la ricerca si è avvalsa di un ampio campione di abitanti residenti a Losanna, comprendente oltre 2.600 adulti con età media di circa sessant’anni. «Abbiamo scoperto che le persone con alti livelli di ansia e basso funzionamento psicosociale erano, in media, concentrate in quartieri con una minore densità di vegetazione e un maggiore inquinamento atmosferico», si legge trai i risultati dello studio. Per saperne di più, abbiamo contattato Marco Vieira Ruas, primo autore della pubblicazione.

Il ricercatore portoghese Marco Vieira Ruas, primo autore della pubblicazione

Lo studio

Lo studio, intitolato “Large-scale georeferenced neuroimaging and psychometry data link the urban environmental exposome with brain health” ("Dati neuroimmagini e psicometrici georeferenziati su larga scala collegano l’esposoma ambientale urbano alla salute cerebrale") è il risultato di uno sforzo collaborativo condotto da Marco Vieira Ruas, il piacentino Elia Vajana, Ferath Kherif, Antoine Lutti, Martin Preisig, Marie-Pierre Strippoli, Peter Vollenweider, Pedro Marques-Vidal, Armin von Gunten, Stéphane Joost and Bogdan Draganski.