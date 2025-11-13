Vivi e studia all'estero, da Rotary programmi di crescita e formazione

Il Rotary presenta i programmi di studio, crescita e formazione per i giovani all'estero. Appuntamento giovedì 13 novembre alle ore 16.30 presso l’Aula Immersiva del liceo Gioia di Piacenza (ingresso libero e gratuito) dove si svolgerà una riunione informativa per illustrare i programmi del Rotary International dedicati ai giovani studenti che desiderano fare esperienze di studio e di vita all’estero.

L’incontro è aperto a tutti gli studenti e alle relative famiglie di tutti gli istituti superiori. Ha come obiettivo di permettere alla Commissione Distrettuale 2050 Rotary Youth Exchange (RYE) di far conoscere un’ attività del Rotary che “mobilita” ogni anno nel mondo migliaia di ragazze e ragazzi, coinvolgendo ovunque famiglie, scuole e comunità.

Le esperienze dei programmi del Rotary International sono aperte a tutti gli studenti, anche non appartenenti a famiglie di rotariani, proprio perché sono un investimento del Rotary nei confronti di tutti i giovani, per formarli come cittadini globali e futuri leader etici; sono una palestra di crescita personale, responsabilità, comunicazione e leadership.

Tipologie e obiettivi del programma

Negli scambi annuali gli obiettivi del programma sono di sviluppare la leadership nei giovani e di promuovere la conoscenza tra i popoli. Il programma dà agli studenti l’opportunità di frequentare una scuola locale per un anno, vivendo in una o più famiglie ospiti. Gli studenti potranno così imparare bene un’altra lingua e sperimentare un altro modo di vivere; impareranno a conoscere meglio sé stessi e gli altri e a capire le diversità; non di meno, saranno “ambasciatori” del proprio Paese.

Gli scambi a breve termine rappresentano una grande opportunità per vivere un Paese dall’interno. Alla base vi è la volontà di far vivere ai ragazzi un’esperienza fortemente educativa che attraverso la condivisione della quotidianità permette di conoscere un Paese diverso, di aprirsi a usi e costumi di una differente cultura, di stringere nuove amicizie e visitare posti non conosciuti nella sicurezza di essere ospitato da famiglie selezionate e certificate dal Rotary. Permette contemporaneamente a ragazzi stranieri di conoscere ed apprezzare l’Italia, la sua cultura e le sue bellezze.

I camp sono un altro tipo di opportunità straordinaria di confrontarsi con giovani di molti Paesi diversi e di visitare un’altra Nazione, si propongono di radunare gruppi di giovani di diverse Nazioni, per un periodo solitamente di 1-2 settimane, che partecipino ad una medesima iniziativa culturale, sportiva o sociale. Lo scopo principale rotariano, come in tutte le altre attività dello Scambio Giovani, è quello di consentire ai nostri ragazzi/e di venire a contatto con la cultura e gli abitanti di altri Paesi.

Sono tutte opportunità straordinarie di confrontarsi con giovani di molti Paesi diversi e di visitare altre Nazioni.

La presentazione al dettaglio

Il territorio piacentino è da sempre impegnato nella realizzazione del programma di mobilità e costantemente sono coinvolti studenti piacentini che per esempio vivono il loro quarto anno del ciclo di studio liceale all’estero e contemporaneamente, le rispettive famiglie ospitano altrettanti studenti provenienti dagli stessi o da altri Paesi del Mondo, come anche durante il periodo estivo tanti sono i ragazzi che fanno scambi brevi o camp, vivendo esperienze uniche, arricchenti e gratificanti per loro e per le rispettive famiglie.

Nell'incontro informativo di giovedì saranno presentati nel dettaglio i vari programmi e ci saranno anche testimonianze da parte di chi ha già vissuto queste esperienze e approfondimenti che permetteranno di comprendere meglio come si svolgono.

Lo scambio giovanile permette ai ragazzi di vivere in un altro Paese, conoscere culture diverse e sviluppare tolleranza, apertura mentale e rispetto reciproco: valori fondamentali per la pace, che il Rotary promuove da sempre. Attraverso il RYE, il Rotary investe sul futuro, creando una rete mondiale di giovani consapevoli, aperti e pronti a fare la differenza.