Voucher baby-sitter, domande online dal 7 settembre

Si apriranno alle ore 12 di lunedì 7 settembre i termini per presentare domanda di accesso ai voucher baby sitter 2026, la misura con cui il Comune di Piacenza sostiene i genitori che lavorano nel primo anno di vita del figlio, rimborsando parte della spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare. Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 12 di venerdì 9 ottobre, esclusivamente attraverso il modulo online disponibile sul sito del Comune, raggiungibile dal link comune.piacenza.it/infanzia, con accesso tramite Spid, Cie o Cns, autocertificando il possesso dei requisiti previsti.

Il contributo

Il contributo è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute nel corso del 2026 nella misura di 10 euro per ogni ora di assistenza, fino a un massimo di 250 euro, tramite Libretto Famiglia Inps o regolare contratto di lavoro a tempo pieno o parziale. Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Piacenza da almeno tre anni continuativi, con un figlio di età inferiore a un anno e un’attestazione Isee ordinaria 2026 non superiore a 30mila euro, nei quali entrambi i genitori risultino occupati in regolare attività lavorativa, oppure entrambi inseriti in un percorso di ricerca attiva del lavoro, oppure uno occupato e l'altro in cerca di occupazione.

Il Libretto Famiglia

L’attivazione del Libretto Famiglia può avvenire anche dopo la presentazione della domanda, mentre tutti gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di invio. Al beneficio possono accedere anche le famiglie affidatarie. Le domande saranno istruite dal Servizio sociale e inserite in una graduatoria che dà priorità, nell’ordine, ai nuclei con figlio minore in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, ai nuclei monogenitoriali, a quelli con gemelli di età fino a tre anni e a quelli con due figli minori di cui uno di età inferiore a due anni; a parità di condizione, precede la domanda con Isee più basso. La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute del Libretto Famiglia scaricabili dal portale Inps o dalla copia del contratto di lavoro con l'indicazione del monte ore, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

«Sostegno concreto alle famiglie»

«Con i voucher baby sitter – sottolinea l’assessora al Welfare, Nicoletta Corvi - vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie nel delicato passaggio che accompagna la nascita di un figlio, quando conciliare i tempi della cura con quelli del lavoro può rappresentare una sfida importante. Sostenere le madri e i padri che lavorano significa anche contribuire a costruire una comunità più attenta ai bisogni delle famiglie e capace di accompagnarle nei primi mesi di vita dei bambini. Questa misura – ribadisce Corvi - va proprio in questa direzione: attraverso un aiuto economico mirato, il Comune intende alleggerire una parte dei costi legati all’assistenza domiciliare e favorire la possibilità per i genitori di proseguire la propria attività lavorativa, senza che questo debba tradursi in una difficoltà nell’organizzazione della vita familiare. È un investimento sulle famiglie e, quindi, sul futuro della nostra comunità».

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