Welfare di comunità over 74, cresce il "Custode Solidale"

Cresce e si sviluppa nel territorio appenninico delle valli Trebbia e Luretta "Custode Solidale", il progetto promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per un welfare di comunità rivolto agli anziani con più di 74 anni: una rete di assistenza integrata con "ambito sanitario, ma declinata attraverso i servizi sociali, realizzata grazie all'impegno delle Unioni dei comuni montani e alla collaborazione dell'Ausl di Piacenza, delle sezioni provinciali di Croce Rossa e Anpas e dei medici di base.

Proprio l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, utilizzando parte dei 200mila euro stanziati dalla Fondazione per “Custode Solidale”, si fa ora promotrice di un corso in collaborazione con l'ente di Formazione Tutor per formare gli operatori socio-sanitari da destinare al servizio. Il percorso formativo si terrà a Bobbio, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Gli organizzatori cercano venti partecipanti e chiuderà le iscrizioni il prossimo 12 dicembre, sono in programma mille ore di attività formativa che inizierà a febbraio 2026, durerà per circa un anno e proporrà anche stage.