YouthBank, per le candidature c'è tempo fino al 28 settembre

Prende il via la fase finale della raccolta di candidature per entrare a far parte del gruppo dei “giovani banchieri” che gestiranno il ciclo 2025-’26 della YouthBank di Piacenza e Vigevano. Per proporsi il termine ultimo è il 28 settembre, cui seguiranno a breve i colloqui di selezione e un weekend di formazione intensiva. Il gruppo selezionato avrà quindi un anno di tempo per rilevare e analizzare i bisogni dei giovani del territorio, decidere quali di essi sono prioritari, redigere un bando per intercettare e finanziare progetti di coetanei che offrano risposte concrete a quei bisogni e, infine, monitorare la realizzazione e la rendicontazione delle iniziative sostenute. Il tutto in autonomia, ma sotto la supervisione e l’affiancamento dei coordinatori - Edoardo Favari e Giulia Guardiani - e di un gruppo di “Senior Banker”.

Candidarsi richiede pochi minuti: è sufficiente compilare il form presente sul sito YouthBank (youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it). Occorre avere un’età compresa fra i 16 e i 25 anni e frequentare per ragioni di residenza, studio o lavoro i territori di riferimento: la provincia di Piacenza e il comune di Vigevano. C’è poi un requisito fondamentale, come sottolinea Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha deciso di promuovere e sostenere Youthbank: «Ai partecipanti chiediamo la volontà di mettersi in gioco, di impegnarsi concretamente per affrontare i problemi sociali, culturali e ambientali della comunità.

Se vissuta al meglio, YouthBank è l’occasione per imparare fondamenti di progettazione sociale, project management, pubbliche relazioni e per sviluppare autonomia, senso di responsabilità e capacità decisionale, ma anche per cominciare a incidere concretamente sulla realtà, poiché finanzia progetti veri, con risorse reali».

Al termine delle selezioni, il 25 e 26 ottobre il nuovo gruppo di banker prenderà parte a due giornate intensive di formazione, obbligatoria e gratuita. Qui i banker acquisiranno le basi per condurre le analisi dei bisogni locali, elementi di progettazione, project management, comunicazione e raccolta fondi. Quest’anno c’è anche un’importante novità che riguarda le ragazze e i ragazzi che sono stati banker in passato: la possibilità di candidarsi in qualità di “Senior Youthbanker”, cioè avere un ruolo di coordinamento a supporto dell’organizzazione generale.