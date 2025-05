Ziano, cresce la popolazione. A settembre 50 iscritti alla materna

Ziano cresce, più degli altri comuni, Se nel complesso il territorio provinciale lo scorso anno è cresciuto di un più 0,3%, a Ziano la popolazione è invece cresciuta di un più 2%. Vuol dire che il comune collinare della Valtidone è cresciuto quasi sette volte tanto rispetto alla media dei comuni di Piacentini. Ad oggi il totale residenti è salito a quota 2.537, di cui 18 nuovi nati. «A settembre – dice il sindaco Manuel Ghilardelli – arriveremo ad avere circa 50 iscritti alla materna, contro una media di circa 40 bambini». Per far fronte invece alle richieste di chi necessita di mandare i propri figli al nido, servizio di cui Ziano è sprovvisto, l'ente locale ha messo a disposizione 27 mila euro. «Dovrebbero bastare - dice il sindaco Manuel Ghilardelli - ad abbattere quasi del tutto le rette pagate dalle famiglie».

«L'incremento nel suo complesso - commenta ancora Ghilardelli - non è dovuto solo alla popolazione straniera, ma anche e soprattutto a persone che arrivavano da altri territori italiani e scelgono Ziano quale luogo in cui stabilirsi a vivere, o in cui trascorrere la pensione».