Sonia in fuga con i figli, l’ex marito è sicuro: «Qualcuno l’aiuta»

Sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti prende sempre più corpo l’ipotesi di una fuga organizzata. Forse una partenza da casa per tagliare i ponti col passato e costruirsi una nuova vita lontano da Castell'Aarquato. Tutti gli elementi raccolti finora dagli inquirenti portano in quella direzione. La meta del viaggio erano le montagne del Friuli. E questo è l’unico punto fermo della vicenda. Per il resto si possono fare soltanto congetture. Ma sostenute da elementi solidi.

Yuri Groppi, ex marito di Sonia e padre dei ragazzi, pensa che ci sia una terza persona coinvolta. Qualcuno che probabilmente vive nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, che avrebbe aiutato la donna di 49 anni, la figlia sedicenne e il fratello quattordicenne a far perdere le loro tracce.